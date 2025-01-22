DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'da Öcalan ile görüştü

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na ikinci ziyaretini gerçekleştirerek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
Görüşme 4 saat sürdü
Bakanlığın onayının ardından bugün İmralı Adası'na giden heyet, teröristbaşı Öcalan ile ikinci kez görüşme yaptı. İmralı Adası’nda gerçekleşen görüşme 4 saat sürdü.
Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından heyetten yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
İlk görüşme süreci tamamlandı
En son 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden heyet, görüşmenin ardından 7 siyasi parti ile görüşme gerçekleştirmişti.
Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü.
Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmeleri ''umut verici'' olduğunu açıklayıp ''Çözüm için ortak irade'' olduğunu söylemişti.
Süreç Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı
Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.
Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.