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DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'da Öcalan ile görüştü

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'da Öcalan ile görüştü

16:2922/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı Adası'na gitti
DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı Adası'na gitti

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na ikinci ziyaretini gerçekleştirerek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı
Abdullah Öcalan
'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Görüşme 4 saat sürdü


Bakanlığın onayının ardından bugün İmralı Adası'na giden heyet, teröristbaşı Öcalan ile ikinci kez görüşme yaptı. İmralı Adası’nda gerçekleşen görüşme 4 saat sürdü.


Heyette bir önceki görüşmede de yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili
Pervin Buldan
bulunuyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada da, İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adası'na gideceği belirtilerek,
"Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır."
denilmişti.

Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından heyetten yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.


İlk görüşme süreci tamamlandı


En son 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden heyet, görüşmenin ardından 7 siyasi parti ile görüşme gerçekleştirmişti.


Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü.


Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmeleri ''umut verici'' olduğunu açıklayıp ''Çözüm için ortak irade'' olduğunu söylemişti.


Süreç Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı


Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.


Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada
"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın."
ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.



#DEM Parti
#İmralı
#Abdullah Öcalan

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