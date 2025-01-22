Yeniden İmralı yolundalar: DEM heyetinde değişiklik yok

DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya gidecek. Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alacak. Partiden yapılan açıklamada, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrasında gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulunmuş ve “Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.