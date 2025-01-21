İmralı heyetinden ikinci başvuru

Başvurunun DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adına yapıldığı, heyetin siyasi parti ziyaretlerinde yer alan Ahmet Türk adına ise herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenildi.