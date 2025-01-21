İmralı heyetinden ikinci başvuru

DEM Parti İmralı Heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Başvurunun DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adına yapıldığı, heyetin siyasi parti ziyaretlerinde yer alan Ahmet Türk adına ise herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenildi.
YOL HARİTASI AÇIKLANACAK
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle görüşmüştü. Heyetin ikinci görüşmesi sonrasında Öcalan'ın çağrıda bulunmayacağı ancak bir yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.