Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmralı heyetinden ikinci başvuru

İmralı heyetinden ikinci başvuru

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

DEM Parti İmralı Heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvurunun DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adına yapıldığı, heyetin siyasi parti ziyaretlerinde yer alan Ahmet Türk adına ise herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenildi.

YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle görüşmüştü. Heyetin ikinci görüşmesi sonrasında Öcalan'ın çağrıda bulunmayacağı ancak bir yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.



#DEM
#İmralı Heyeti
#Siyaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıfır otomobilde yılın ilk çılgın kampanyası: Fiyatları 500 bin TL'de kredide faizi sıfırladılar