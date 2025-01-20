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DEM Parti heyeti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

DEM Parti heyeti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:1820/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti İmralı ile ilk görüşmenin ardından Meclis'te partilerle görüşmüştü
DEM Parti İmralı ile ilk görüşmenin ardından Meclis'te partilerle görüşmüştü

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Öcalan ile İmralı Adası'nda ikinci görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Şimdi gözler, bu başvuruya verilecek cevaba çevrildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de DEM Partililere yaptığı çağrı ve ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı açıklamanın ardından başlayan süreç devam ediyor.


İkinci görüşme başvuru yapıldı


Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyeti, Öcalan ile ikinci kez görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurdu.


DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin başvurusuna kısa süre içinde yanıt verilmesi beklendiği vurgulandı.


Ahmet Türk de olacak


İkinci İmalı ziyaretinde heyete, Ahmet Türk'ün de katılması bekleniyor. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmişti.


Cuma günü yapılan açıklamada ise, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.


#DEM Parti
#İmralı
#Adalet Bakanlığı

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