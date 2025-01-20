DEM Parti heyeti ikinci İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de DEM Partililere yaptığı çağrı ve ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı açıklamanın ardından başlayan süreç devam ediyor.





İkinci görüşme başvuru yapıldı





Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyeti, Öcalan ile ikinci kez görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurdu.





DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin başvurusuna kısa süre içinde yanıt verilmesi beklendiği vurgulandı.





Ahmet Türk de olacak





İkinci İmalı ziyaretinde heyete, Ahmet Türk'ün de katılması bekleniyor. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmişti.





Cuma günü yapılan açıklamada ise, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.



