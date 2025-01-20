DEM Parti'nin İmralı başvurusu bugün

Partiden yapılan yazılı açıklamada, başvurunun ardından kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya ikinci kez giderek, siyasi partilerin mesajını teröristbaşı Öcalan’a iletecek. Görüşme sonrası DEM Parti’nin ikinci bir tura çıkması bekleniyor. Ahmet Türk’ün ise İmralı'ya gidecek heyette yer almayacağı bildirildi.