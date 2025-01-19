Tarih belli oldu: DEM Parti heyetinin ikinci İmralı turu başlıyor

DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek amacıyla yarın Adalet Bakanlığı'na başvuracağı duyuruldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan barış sürecinin yankıları sürüyor.
Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
İlk görüşmeler olumlu geçti
Yaşananların ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.
Devam eden süreçle ilgili ne olacağı merak edilirken DEM Parti cephesinden yeni bir hamle geldi.
DEM Parti, İmralı görüşmesi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından ikinci görüşme için tarih verdi.
İmralı ile ikinci görüşme için yarın başvuru yapılacak
DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı kaydedildi.
Ne olmuştu?
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.