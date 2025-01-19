Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tarih belli oldu: DEM Parti heyetinin ikinci İmralı turu başlıyor

Tarih belli oldu: DEM Parti heyetinin ikinci İmralı turu başlıyor

10:3519/01/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
DEM Parti İmralı heyeti TBMM'de siyasi partilerle görüştü
DEM Parti İmralı heyeti TBMM'de siyasi partilerle görüştü

DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek amacıyla yarın Adalet Bakanlığı'na başvuracağı duyuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan barış sürecinin yankıları sürüyor.


MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada
"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın."
ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.


İlk görüşmeler olumlu geçti


Yaşananların ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.


DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.


Devam eden süreçle ilgili ne olacağı merak edilirken DEM Parti cephesinden yeni bir hamle geldi.


DEM Parti, İmralı görüşmesi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından ikinci görüşme için tarih verdi.


İmralı ile ikinci görüşme için yarın başvuru yapılacak


DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı kaydedildi.


Ne olmuştu?


Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.


Sırrı Süreyya Önder, Bakan'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında
"Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız"
demişti.

Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.


Bahçeli,
"DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır."
demişti.

#Devlet Bahçeli
#Abdullah Öcalan
#İmralı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 19 Ocak 2025 Pazar maç programı