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DEM Parti İstanbul kararını verdi: Kendi adayını çıkaracak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin İstanbul kararını açıkladı. Yerel seçimlere kendi adayları ile girmeye karar verdiklerini belirten Doğan, Başak Demirtaş'ın da aday listelerinde olduğunu vurgulayarak, "9 Şubat'a kadar belirleyeceğiz" dedi.

15:05 - 4/02/2024 Pazar
AA
Ayşegül Doğan
Ayşegül Doğan

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. Doğan, toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız." bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ve onlarla istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.

#DEM Parti
#Ayşegül Doğan
#Başak Demirtaş
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