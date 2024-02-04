DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. Doğan, toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız." bilgisini verdi.