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'DEM Parti İstanbul'da adaylık başvurusunu geciktirdi' iddiası: Aday listesinde bir kaza oldu

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı ifade edildi. Sözcü TV ve NTV'de yer alan haberlere göre; DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde bir kaza oldu. İl Seçim Kurulu'yla müzakere sürüyor" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:13 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 18:42 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş için İBB adaylık başvurusunu vaktinde yapamadığı iddia edildi.
DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş için İBB adaylık başvurusunu vaktinde yapamadığı iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.

'DEM Parti İstanbul'da adaylık başvurusunu geciktirdi' iddiası

Sözcü TV ve NTV'de yer alan haberlere göre; DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdi. İddiaya göre;İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın İBB adaylık başvurusunu kabul etmedi.

DEM Parti'den ilk açıklama: Gecikme yok

Sözcü TV'ye konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise,
"Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık"
dedi.

DEM Partili Temelli: Aday listesinde bir kaza oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Halk TVde yaptığı açıklamada,
"Aday listesinde bir kaza oldu. İl Seçim Kurulu'yla müzakere sürüyor"
açıklamasında bulundu.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı. Açıklamada,
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır."
ifadeleri yer aldı.

CHP adayı İmamoğlu mu desteklenecek?

Kararın ardından yapılan Sözcü TV'de yapılan değerlendirmelerde, DEM Parti'nin aday çıkaramaması durumunda İstanbul'da CHP ile ittifak kurabileceği ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyebileceği ifade edildi.

Bilindiği gibi, DEM Parti'nin desteğini almak için her yolu deneyen Özgür Özel yönetimindeki CHP, talepler doğrultusunda Esenyurt adayını değiştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde CHP, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamış ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında 'kent uzlaşısı' sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştı.

DEM Parti'nin son olarak 20 ismi kendi listelerinden İBB Meclisi'ne sokmayı planladığı iddia edilmişti.


#DEM Parti
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ayşegül Doğan
#Meral Danış Beştaş
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