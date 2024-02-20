Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.
'DEM Parti İstanbul'da adaylık başvurusunu geciktirdi' iddiası
Sözcü TV ve NTV'de yer alan haberlere göre; DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdi. İddiaya göre;İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın İBB adaylık başvurusunu kabul etmedi.
DEM Parti'den ilk açıklama: Gecikme yok
DEM Partili Temelli: Aday listesinde bir kaza oldu
CHP adayı İmamoğlu mu desteklenecek?
Kararın ardından yapılan Sözcü TV'de yapılan değerlendirmelerde, DEM Parti'nin aday çıkaramaması durumunda İstanbul'da CHP ile ittifak kurabileceği ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyebileceği ifade edildi.
Bilindiği gibi, DEM Parti'nin desteğini almak için her yolu deneyen Özgür Özel yönetimindeki CHP, talepler doğrultusunda Esenyurt adayını değiştirmişti.
Geçtiğimiz günlerde CHP, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamış ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında 'kent uzlaşısı' sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştı.
DEM Parti'nin son olarak 20 ismi kendi listelerinden İBB Meclisi'ne sokmayı planladığı iddia edilmişti.