DEM Parti'den İmamoğlu'na destek açıklaması: 'Derhal serbest bırakın'

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası yazılı açıklama yapıldı.

'Darbe' vurgusu yaptılar

Açıklamada, "Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye yöneticileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi bu uygulamaların tamamı darbe uygulamasıdır. Türkiye gittikçe daha belirgin hale gelen ve bütün siyasal ve toplumsal muhalefeti hedefleyen açık bir yargı ve iktidar ortak yapımı sivil darbe sürecini yaşıyor. Partimize ve siyasetimize yönelik yıllardır sürdürülen hukuksuz, keyfi ve antidemokratik uygulamalar ne yazık ki gelinen aşamada Türkiye'nin tamamını esir almış durumdadır. Kayyımcı ve darbeci bu zihniyet, Türkiye'nin ve toplumun geleceğine kurulmuş en büyük komplodur." denildi.

Kent uzlaşısı hatırlatıldı

Gözaltı operasyonunda ileri sürülen gerekçelerin tamamının darbeyi ve hukuksuzluğu örtemeyecek bahaneler olduğuna işaret edilerek, "Kent uzlaşısını, demokratik siyaseti ve siyasi ortaklaşmayı hedef almak yerel seçimlerde alınan yenilginin hazımsızlığı ve intikamıdır. Dünkü kayyım uygulamaları da bugünkü operasyon da halk iradesine saldırıdır. Geleceğe dönük olarak da siyaseten rakibini saf dışı bırakma, iktidarını sürdürme girişimidir. Bugün yaşananlar Türkiye halklarının barış ve demokrasi umutlarını kırmaya yönelik de bir saldırıdır. Türkiye'den başlayıp Orta Doğu'ya yayılacak değişim girişimini sabote etme çabasıdır." denildi.

'Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakın'