DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Adana, Hakkari, Mersin, Van ve Mardin’de; DEM Parti destekçileri bir araya gelerek, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı. CHP’nin geçtiğimiz yerel seçimlerde ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak kurduğu DEM’liler, sokak eylemleri gerçekleştirerek, binlerce masum insanı ve askeri şehit eden bebek katili Öcalan’ın hapsine son verilmesini istedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, basın açıklamasında, “Öcalan’ın üzerindeki tecrit kaldırılsın ve bu ülkede demokratik adımlar atılsın” ifadelerini kullandı.