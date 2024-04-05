DEM Parti'li Zeynep Oduncu terörist cenazesi taşıdı

DEM Parti'nin Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Bahse konu fotoğrafın çekildiği maça gideceğinden parti yetkililerinin haberdar olduğunu belirten Öztüzün, "İl yönetimim, olayın nasıl olduğunu bile sormadan beni hedef gösteren bir tweet yayınladı." diye konuştu.