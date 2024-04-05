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DEM Parti'li Zeynep Oduncu terörist cenazesi taşıdı

DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile olan bağı bir kez daha gözler önüne serildi. PKK'nın siyasi ayağı konumunda bulunan DEM Parti'nin Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, örgütün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı. Öte yandan cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

23:03 - 5/04/2024 Cuma
IHA
DEM Parti milletvekili Zeynep Oduncu cenazesine katıldığı teröristin tabutunu taşıdı.
DEM Parti milletvekili Zeynep Oduncu cenazesine katıldığı teröristin tabutunu taşıdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.


Yılmaz'ın ailesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze için 20 Aralık 2023 tarihinde DNA testleri verdi. DNA terslerinin sonuçlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi 3 Nisan 2024'te aileye teslim edilerek gece yarısı Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü.

Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu'nun da yer alması dikkat çekti.


Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.



#DEM Parti
#Zeynep Oduncu
#Terörist Cenazesi
#Terör Örgütü
#PKK
#Eddesa Cejna
#Ece Yılmaz
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