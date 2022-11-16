Gündem Demirtaş hain saldırıdan hükümeti sorumlu tutarak PKKyı aklamaya çalıştı
POLİTİKA

Demirtaş hain saldırıdan hükümeti sorumlu tutarak PKK'yı aklamaya çalıştı

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırının ardından PKK'yı aklamaya çalıştı. Geçtiğimiz yıllarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyleyen Demirtaş, PKK'nın saldırısından hükümeti sorumlu tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirtaş hain saldırıdan hükümeti sorumlu tutarak PKKyı aklamaya çalıştı
Selahattin Demirtaş

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

TERÖRİST AHLAM ALBASHIR'DAN PKK İTİRAFI

Hain saldırının ardından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir." denildi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, teröristin PKK üyesi olduğunu itiraf etmesine rağmen terör örgütünü savundu.

DEMİRTAŞ SORULARIYLA PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI

Saldırıdan hükümeti sorumlu tutan Demirtaş, T24'de yazdığı yazısında skandal ifadeler kullandı. Demirtaş, "İstiklal'de patlatılan bomba kimin bombası?", "Devlet içinden destek alınmadan, böylesi vahşi bir katliam İstiklal'in göbeğinde yapılabilir miydi?" şeklinde sorularla terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.

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