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POLİTİKA

Demirtaş için 'özgürlük' çağrısında bulunan Boğaziçililer: Masum çocuklar değiliz HDP ile temas halindeydik

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması bahanesiyle başlayan eylemlerde, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın talimatı sonrası HDP de boy göstermişti. Boğaziçi eylemlerini organize eden gruplar, 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan Demirtaş için özgürlük istemişti. Bu çağrı yapılmadan önce HDP’li Pervin Buldan ve beraberindekilerin Boğaziçili öğrencileri ziyarete gittiği ortaya çıktı. Görüşmede “Gencecik masum çocuklar değiliz” ifadesini kullanan Boğaziçililer, eylemler boyunca HDP ile temas halinde olduklarını açıkça beyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylemlerde emniyet güçleri ve polis araçları hedef alınmıştı.
Eylemlerde emniyet güçleri ve polis araçları hedef alınmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bahanesiyle başlatılan eylemler terör örgütü propagandalarına sahne olmuştu. Eylemler kalkışmaya dönüştürülmek istenmiş, emniyet güçleri ve polis araçları hedef alınmıştı.

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemlerin desteklenmesi için terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye talimat verdiğini söylemişti.

  • Geçtiğimiz günlerde de bir diğer terörist elebaşı Duran Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulunmuştu.

Gösteriler bir süre sonra rektör atanmasının dışına çıkarak, terör suçlarından yargılananların serbest bırakılmasına yönelik taleplere evirilmişti. Boğaziçi eylemlerini organize eden gruplardan “Boğaziçi Dayanışması” yayımladığı açık mektupla, 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemişti.

Bu çağrıdan bir gün önce HDP’li Pervin Buldan’ın, MYK Üyesi Ferhat Encü, İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ziyarette bulunduğu ortaya çıktı.

“Masum çocuklar değiliz”

Görüşmede, HDP'li Buldan'ın "HDP'li belediyelere atanan kayyumlar gitmeden, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum gitmeyecek" sözlerine öğrenciler şu ifadelerle karşılık verdi:

“Öyle anlattıkları gibi gencecik masum çocuklar değiliz. Biz burada ciddi bir öfke ve iradeyle direniyoruz. İnsanların da buna sahip çıkmasını istiyoruz. 'Her yer Boğaziçi, her yer direniş' diyoruz bu yüzden.

“HDP ile temas halindeydik”

Bizim gücümüz sadece Boğaziçi'nden gelmiyor. Bu ülkede devrimci dönüşüm ve demokratik kazanım olacaksa bunu HDP ile tartışacağız. Birlikte duracağımız kitle olarak sizi görüyoruz. HDP ile temas halindeydik.”

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