Gündem Demirtaştan skandal sözler Türkiyeye işgalci dedi
POLİTİKA

Demirtaş'tan skandal sözler: Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutulan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği sınır ötesi operasyona ilişkin skandal ifadeler kullandı. Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, ittifak ortaklarına çağrı yaparak "Operasyona karşı çıkın" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Demirtaştan skandal sözler: Türkiyeye işgalci dedi
Kılıçdaroğlu-Demirtaş

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını korumak maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik başlatacağı olası operasyonu hedef aldı.

TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEDİ

Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.

TTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI: TUTUMUNUZ BELİRLEYİCİ OLACAK

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli

OPERASYONA 'KANLI OYUN' DEYİP İTTİFAKA RESTİ ÇEKTİ

Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

  • İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.

MUHALEFETE GÖZDAĞI: SESİNİZİ YÜKSELTİN

PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.

Kılıçdaroğlu HDP'ye taş çıkardı: Demirtaş’ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu HDP'ye taş çıkardı: Demirtaş’ın ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın
Herkesi kandırmış

Herkesi kandırmış

Liseyi dışarıdan bitirip YKS'de 1671'inci oldum demişti.
Boğularak can verdi

Boğularak can verdi

​Yüzünü yıkamak için eğildiği gölete dengesini kaybederek düştü.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​MSB: Mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi Karadeniz'de.

İletişim Başkanlığı duyurdu: 'Soruları çalındı' iddiaları sonrası harekete geçildi.

​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.