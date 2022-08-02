Demirtaş'tan skandal sözler: Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını korumak maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik başlatacağı olası operasyonu hedef aldı.

TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEDİ

Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.

TTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI: TUTUMUNUZ BELİRLEYİCİ OLACAK

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli

OPERASYONA 'KANLI OYUN' DEYİP İTTİFAKA RESTİ ÇEKTİ

Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.

MUHALEFETE GÖZDAĞI: SESİNİZİ YÜKSELTİN

PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.