Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Beydili 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı: Kandil'den yönetilecek bir Türkiye’ye müsaade etmeyiz

CHP ile görüşmeler sonrası aday çıkarmaktan vazgeçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin vekil adayı Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'te konuştu. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracaklarını söyleyen Gökalp, "Erdoğan'ın bir söylemi vardı. Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak. Buradan şunu söylüyoruz sizler gideceksiniz. Bizler Selahattin Demirtaş'ı ve özgürlük mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı cezaevlerinden tek tek çıkaracağız." diye konuştu.