Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Beydili 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı: Kandil'den yönetilecek bir Türkiye’ye müsaade etmeyiz

Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'nın partisine üç kontenjan ayırmasına tepki gösteren Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
"CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz"
sözleriyle partisinin ittifak ortağına tepki gösteren Beydili'den yeni bir açıklama geldi.
"Kandil'den yönetilecek bir Türkiye'ye müsaade etmeyiz"
"Kandil'den yönetilecek bir Türkiye'ye müsaade etmeyiz"
Parti binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astıran Beydili,
"Kandil'den yönetilecek bir Türkiye’ye biz asla müsaade etmeyiz"
diyerek 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.
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