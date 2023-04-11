Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Beydili CHP'yi yerden yere vurdu: Adaylarını desteklemeyeceğiz

Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, kentte CHP adaylarını desteklemeyeceklerini açıkladı.
Siyasi partiler merakla beklenen milletvekili aday listelerini geçtiğimiz hafta sonu Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Parti Meclisi’nde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye yaklaşık 65 kontenjan ayrıldı. Demokrat Parti'ye 3 kontenjan ayrılmasına DP Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili'den tepki geldi.
"Dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur"
Kentte CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, şunları söyledi: