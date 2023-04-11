Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Beydili CHP'yi yerden yere vurdu: Adaylarını desteklemeyeceğiz

Bu listelere baktığımız zaman Demokrat Parti'ye 3, Deva Partisine 25, Saadet Partisi'ne 24, Gelecek Partisi'ne 19 kontenjan verilmiş. Bize 3 tane verilmiş. Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız. Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz”