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Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Beydili CHP'yi yerden yere vurdu: Adaylarını desteklemeyeceğiz

Yedili Masa'da milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından başlayan kontenjan tartışması devam ediyor. Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, partisine üç kontenjan ayrılmasına tepki gösterdi. Karaman'da CHP'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Beydili, "CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz" dedi.

15:08 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, kentte CHP adaylarını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, kentte CHP adaylarını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Siyasi partiler merakla beklenen milletvekili aday listelerini geçtiğimiz hafta sonu Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Parti Meclisi’nde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye yaklaşık 65 kontenjan ayrıldı. Demokrat Parti'ye 3 kontenjan ayrılmasına DP Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili'den tepki geldi.

"Dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur"

Kentte CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, şunları söyledi:

''Demokrat Parti, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Millet İttifakı'ndaki kurucu 4 partiden birisidir. Fakat 1,5 yıl içerisinde Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yanında dimdik durmuştur. Bu dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur. Bizim partimizin geçmişini ve kökünü görmezden gelerek operasyon çekilerek, tabela partisi olan, seçime girmeyen, seçimde halkın terazisinde tartılmayan partilere listeler yapılmış.

"CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur"

Bu listelere baktığımız zaman Demokrat Parti'ye 3, Deva Partisine 25, Saadet Partisi'ne 24, Gelecek Partisi'ne 19 kontenjan verilmiş. Bize 3 tane verilmiş. Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız. Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz”


#Emir Musa Beydili
#Yedili Masa
#Demokrat Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
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