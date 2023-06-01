Demokrat Parti'de istifa dalgası: Kadın Kolları Genel Başkanı Yavuz ve dört yardımcısı istifa etti

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Korsan taksici olabilirsiniz, ya da pez….. olun" ifadeleriyle tepki çeken oyuncu Yunus Günçe'den yeni bir paylaşım geldi. Sonuçları değerlendiren Günçe "Canım sıkıldı evet ama hemen geçti. Benim için bir yıkım yok. Biz hiç fena değiliz bence" dedi.