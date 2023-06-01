Kılıçdaroğlu ile 'evladım' dediği İmamoğlu'nun koltuk kavgası erken kızıştı

Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık "görevimin başındayım" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden "değişim" talebi geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı olarak yorumlandı.
"Her sahada, her ortamda değişim"
İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.
Eski CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "İstifa et" çağrısını ilk başlatan isim oldu.
"Yenilginin faturası Kürt seçmene ve sığınmacılara kesilemez"
'CHP'yi diktatör gibi yönetiyor'
İmamoğlu'na 40 il başkanı ve vekil adaylarından destek
Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.
Kılıçdaroğlu'ndan yalnızlaştırma politikası
İmamoğlu'na "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarını yanına çekerek rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.