|
Gündem

Kılıçdaroğlu ile 'evladım' dediği İmamoğlu'nun koltuk kavgası erken kızıştı

Seçimin ardından CHP içindeki tartışmalar alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verdi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. Açıklamaların ardından bazı eski CHP'li vekiller de CHP yönetimini eleştirmeye başladı. İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.

10:17 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık "görevimin başındayım" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden "değişim" talebi geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı olarak yorumlandı.

"Her sahada, her ortamda değişim"

Önce sosyal medya hesabından
"Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim"
mesajını paylaştı.
İmamoğlu aynı akşam İstanbul’un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü,
"Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz"
dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Eski CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "İstifa et" çağrısını ilk başlatan isim oldu.

Akif Hamzaçebi
Eski CHP İstanbul Milletvekili
Akif Hamzaçebi
,
“Ortada genel başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır”
ifadesini kullandı.
Eski Genel Sekreter
Gürsel Tekin
de parti yönetimini,
“Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz
” sözleriyle eleştirdi. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.
Gürsel Tekin

"Yenilginin faturası Kürt seçmene ve sığınmacılara kesilemez"

Eski CHP Milletvekili
İlhan Cihaner
de, yenilginin sorumluluğunu parti yönetimine yükledi.
"Seçim net bir yenilgi. Hatalar, tek bir istifaya indirgenemeyecek boyutta"
dedi. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. Cihaner, yenilgilerin faturasının Kürt seçmene ve sığınmacılara kesilemeyeceğini söyledi.
Çanakkale'nın Bayramiç ilçesinin belediye başkanı
Mert Uygun
da sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını paylaştı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Sayın Genel Başkanım yaptığınız mücadele için teşekkür ederim... Fakat bir daha CHP Genel Başkanlığı'na aday olup da kazanırsanız maalesef ben canım kadar sevdiğim CHP ailesinden ayrılmak zorunda kalırım. Not: Benim şahsi fikrimdir. Bayramiç CHP ailesini bağlamaz" ifadelerini kullandı. Uygun bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.

'CHP'yi diktatör gibi yönetiyor'

Eski devlet bakanı ve eski CHP'li
Mehmet Sevigen
, "Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar. Meral hanım 'lütfen aday olmayın' demişti. 'Siz aday olursanız İYİ parti seçmeni size de bize de oy vermiyor' demişti" ifadelerini kullandı. "CHP şu an demokratik bir parti değil. Diktatör gibi yönetiyor Kemal bey" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sevigen, "İnsanlar sandık başına gitmemişler, küsmüşler. Bir taraftan özgürlük diyeceksin, bir taraftan baskı diyeceksin, bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın, insanlar güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na 40 il başkanı ve vekil adaylarından destek

Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan yalnızlaştırma politikası

İmamoğlu'na "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarını yanına çekerek rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun özellikle yaklaşan yerel seçimleri koz olarak kullanıp
belediye başkan adaylığına talip olan isimleri kendi tarafına çekeceği
iddia ediliyor.

Hedef kurultayı yerel seçimler sonrasına sarkıtmak

"İstifa"
seslerinin yükseldiği bu süreçten hasarsız çıkabilmek için kurultay takvimini yerel seçim sonrasına sarkıtmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki baskısını artırarak İmamoğlu'na yönelik desteği kırmaya çalışması bekleniyor.



#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#seçim
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek