Demokrat Partili Faik Tunay CHP'deki koltuk savaşını tvnet'te anlattı: Aday olursa İstanbul'u kaybeder

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, İmamoğlu'nun aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyledi.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay oldu.
Tunay, son günlerin gündem maddesi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk savaşı' polemiğine değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığı 12'nci seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkan' statüsü parti içerisinde tartışılır hale geldi. CHP destekçisi isimler bile Kılıçdaroğlu'nun 'gitmesi' yönünde çağrılarda bulunurken öne çıkartılan isim ise İBB Başkanı İmamoğlu oldu.
"İmamoğlu'nu aday bile göstermez"
CHP ve seçmeni arasında partinin başına İmamoğlu'nun geçmesi yönünde tartışmalar sürerken, bu konu tvnet'te de masaya yatırıldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına değindi.
İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.