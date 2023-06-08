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Demokrat Partili Faik Tunay CHP'deki koltuk savaşını tvnet'te anlattı: Aday olursa İstanbul'u kaybeder

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, tvnet canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk savaşı' polemiğine değindi. İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.

01:44 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, İmamoğlu'nun aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, İmamoğlu'nun aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyledi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay oldu.

Tunay, son günlerin gündem maddesi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk savaşı' polemiğine değindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığı 12'nci seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkan' statüsü parti içerisinde tartışılır hale geldi. CHP destekçisi isimler bile Kılıçdaroğlu'nun 'gitmesi' yönünde çağrılarda bulunurken öne çıkartılan isim ise İBB Başkanı İmamoğlu oldu.

"İmamoğlu'nu aday bile göstermez"

CHP ve seçmeni arasında partinin başına İmamoğlu'nun geçmesi yönünde tartışmalar sürerken, bu konu tvnet'te de masaya yatırıldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına değindi.

İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde aday olması halinde İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Tunay, İmamoğlu'nun parti yönetimine geçme isteğini kast ederek, "Bu 'değişim' söylemlerini sürdürürse benim bildiğim Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu 2024 seçimlerinde aday bile göstermez." dedi.


Demokrat Partili Faik Tunay Millet İttifakı'nın neden kaybettiğini anlatıp Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İngiltere'den para bedava mı gelecekti?
Demokrat Partili Faik Tunay Millet İttifakı'nın neden kaybettiğini anlatıp Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İngiltere'den para bedava mı gelecekti?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, tvnet canlı yayınında, seçimlerden neden yenilgiyle ayrıldıklarına ilişkin sorulara cevap verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. HDP ile iş birliği yaptıklarını itiraf eden Tunay, "HDP işi bize sıkıntı yarattı, iş birliği yaparsanız böyle gol yersiniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin toplumda karşılık bulmadığını ifade eden Tunay, "İngiltere'den gelecek para bedava mı gelecekti? Bu devirde kim kime para veriyor?" dedi. Göz göre göre çok hata yaptıklarını belirten Tunay, CHP liderinin iletişim dilinin de yanlış olduğunu ifade etti.

CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Faik Tunay
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