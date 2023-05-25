Demokrat Parti'li Tunay'dan Yedili Masa'ya HDP tepkisi: Bizi mahvetti

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sayılı günler kala Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay , katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Tunay, Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. Ensonhaber'in Youtube kanalında Çağlar Cilara'nın konuğu olan Tunay "HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti." dedi.

İşte Tunay'ın o açıklamaları;

Sinan Oğan Tayyip beyin ayağına gitti. Kemal Bey Ümit Özdağ'ın ayağına gitti. Ana muhalefet liderisin, cumhurbaşkanı adayısın. Ümit Özdağ'ın ayağına gitmeyeceksin.

Dünya tarihinde böyle bir şey görmedim. İttifak tuz buz. İttifakın adayı Tayyip beyi destekliyor. İttifakın en büyük bileşeni Kemal Bey'in yanında. Bu durumdan medet umulmaz.

Sosyal medyaya göre bakarsan açıkta kalırsın. Bu tablonun tersine çevrilmesi için katılım oranının yüzde 90'ın üzerine çıkarılması lazım.

Senin rakibin Erdoğan ve çok güçlü ona göre siyaset yapacaksın. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hayal oldu. Anadolu'da belli yaşın üstündeki insanlar altı oka oy vermezler.

"HDP bizi mahvetti"

Ben hiç bir zaman 'HDP eşittir PKK' diyenlerden olmadım. Ancak HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti. En son Kemal bey çıktı televizyona Meral hanım da çıktı dedi ki itiraf edeyim ikisi de söyledi 'biz HDP PKK işinin bu kadar tutacağını düşünmemiştik. Burada yanıldık.' Kardeşim saha da olan bunu görür ya. 'İmamoğlu faktörü' dediler Trabzon'da gördüm.

'Van mitingi büyük bir yanlıştı'

Van mitingi. Dedim ki yapmayalım anlamı yok. Van'da miting yapıldı. Sosyal medya hesaplarından şöyle paylaşıldı: CHP'nin tarihinde göremediği en büyük kalabalık. Eyvah dedim. Kardeşim HDP'nin direkt desteği zaten var. Orada miting alanındaki zafer işareti yapanlar, terör örgütü liderine slogan atanlar. Ne oldu Van mitingi görüntüleri paylaşıldı. Denildi ki 'Millet İttifakı'nı destekleyenler bunlar.' İletişim açısından büyük bir yanlıştı.









'Başarılı olma şansları yok'

HDP'nin yönetici kadrosunda PKK ile arasına sınır koyamayan siyasetçiler var. Bunları ayıklamadıkları sürece başarılı olma şansları yok. Bunların desteklediklerinin de başarılı olma şansları yok.

Millet İttifakı'nda herkes bakanlıkları paylaşıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Bakanları kendi seçim bölgelerine atıyor. Bizim milletimiz bir bakanı mahallesinde gördüğü zaman mutlu olur.

'Kemal beyin seçimi kazanması zor'

Bu seçimlerden sonra yepyeni bir jenerasyon geliyor. Siyasetin dilinin de değişmesi lazım. Bu tabloda bu seçimde iki buçuk milyon fark var. bu olanlar ışığında çok ekstra bir efor sarf edilmesi gerekiyor ki öne geçilsin. Kaldı iki gün. Bu tabloda bu zor gözüküyor.



