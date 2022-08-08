İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın 'Deniz Baykal öldü' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, CHP'nin eski genel başkanı, bir dönem TBMM Meclis Başkanlığı görevini de yürütmüş olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Deniz Baykal'ın öldüğüne ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Çıray'ın bugün gündüz saatlerinde, "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadesini kullandığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aytun Çıray'ın ilk yaptığı paylaşım...

'DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?'

Paylaşımı gören birçok kişi şaşkınlık yaşarken "Deniz Baykal öldü mü" sorusu merak konusu oldu.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

'ARKADAŞIM YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ'

Yaptığı paylaşımın ardından yanlış bilgi olduğunu anlayan Çıray, arkadaşının kendisine yanlış bilgi verdiğini ifade etti.

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Aytun Çıray'ın 'özür' paylaşımı.

'ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN'

Tweetini sildikten sonra tekrardan bir paylaşımda bulunan Çıray herkesten özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin."

Çırağın yaptığı paylaşımlar çok kısa bir sürede gündemde yer aldı. Bu olay üzerine Deniz Baykal'ın ölüp ölmediği araştırılırken Deniz Baykal'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.