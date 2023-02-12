Deniz Baykal vefat etti: Devlet mezarlığına defnedilecek

Türk siyasetinde yarım asra damga vuran eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün 84 yaşında hayatını kaybetti. Baykal’ın vefatıyla ilgili ilk bilgiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

TÖREN SALI GÜNÜ

Baykal’ın kızı Aslı Baykal da “Babam sabah evinde uykusunda vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun” bilgisini verdi. Taziyeler, Baykal ailesinin Ankara’daki evinde kabul edildi. Baykal için ilk tören 14 Şubat Salı günü saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek. İkinci tören 11.00’de Meclis’te düzenlenecek.

DEVLET MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Baykal, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’na defnedilecek. Baykal’ın en yaşlı üye sıfatıyla 2015 seçimlerinde Meclis Başkanlığı yapması nedeniyle Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. 16 Ekim 2017’de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle 51 gün yoğun bakımda kalan Baykal, Almanya’da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavisi görmüş, son olarak ise Kılıçdaroğlu’nun bir ay önceki ziyaretinde kamuoyuna görüntü vermişti.

SİYASETE 1968’DE GİRDİ

Parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığı’na kadar birçok görevde bulunan Baykal, siyasete 1960’lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılarak başladı. Baykal, doçent olduğu 1968’de parti saflarına katıldı. Baykal’ın ilk milletvekilliği ise 14 Ekim 1973’te yapılan genel seçimlerde oldu. Baykal’ın siyasetteki yükselişi daha ilk yıllarından başladı. 1973’te milletvekili olan Baykal, seçimlerden sonra 1974’te Bülent Ecevit’in Başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 1978’de kurulan 3. Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

15 YIL 8 AY GENEL BAŞKAN’DI

1982 Anayasası’nın 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdiği politikacılar arasında yer alan Baykal, 9 Eylül 1992’de toplanan CHP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildi ve 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldı. Seçim sonucu nedeniyle 22 Nisan 1999’da istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000’de Ankara’da toplanan CHP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden seçilerek CHP Genel Başkanı oldu. Baykal, kesintilerle 15 yıl 8 ay süren genel başkanlık görevinden, 2010 yılında FETÖ’nün kaset komplosu sonucu liderlikten ayrıldı. Baykal, 2002 seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağını sonlandıracak Anayasa değişikliğine destek vermişti.

Hep ülkesini düşündü

Deniz Baykal ile birlikte yıllarca siyaset yapanlar, Yeni Şafak’a Baykal’a ilişkin duygularını anlattı.

7 yıl genel başkan yardımcısı olarak birlikte çalışan emekli Büyükelçi Onur Öymen, “Her zaman ülke meselelerini parti meselelerinin önüne koyardı” dedi. Eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen, “Partisi için endişeleri vardı ama en çok ülkesi için endişe ederdi. Ülke meselelerinin hep parti meselesinin önüne koydu” dedi. 67 yıllık arkadaşı eski CHP genel başkanlarından ve eski Dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin ise “Arkadaşlığı arkadaş gibi dostluğu dostluk gibiydi. Türkiye’ye katkısı büyüktü. Son zamanına kadar ülkesini hep düşündü” açıklamasında bulundu.

Siyasetin değerli ismi

Deniz Baykal’ın vefatı nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında “Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Baykal ailesini arayarak başsağlığı diledi.

ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum” derken TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim” mesajını paylaştı.

KENDİSİ BİR VATANSEVERDİ

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de “Kendisi bir vatanseverdi. Siyasetteki mücadele dolu yaşamı bundan sonraki nesillere ilham kaynağı olacaktır” dedi. Bakanların yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli ve daha birçok isim de taziye mesajı yayınladı.



