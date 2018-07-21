Gündem Deniz Gezmişsitesi açmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Deniz Gezmiş sitesi açmış

MİT’in Ukrayna’dan getirdiği FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, “Deniz Gezmiş” adına bile internet sitesi açmış! İnan ifadesinde ‘denizgezmis.name.tr’ isimli sitenin sahibi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf İnan
Yusuf İnan

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Ukrayna’dan getirildikten sonra İzmir’de tutuklanan FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, emniyetteki ifadesinde, “news2023.com”, “denizgezmis.name.tr”, “aciladak.com”, “foundinan.com” ve “sehitlerolmez.com” isimli internet sitelerinin sahibi olduğunu belirtti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ’nün darbe girişiminden 3 gün sonra Ukrayna’ya kaçtığı belirlenen ve kısa süre önce MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin ardından “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçlamasıyla tutuklanan örgütün sosyal medya uzmanlarından İnan’ın, İzmir Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadeye ulaşıldı. Örgütle ilişkisinin olmadığını, FETÖ’nün sohbet ve toplantılarına katılmadığını savunan İnan, polise, Ukrayna’ya gezi amaçlı gittiğini sonradan da oraya yerleştiğini ve 5 yıldır bu ülkede yaşadığını anlattı.

MEDYADAN BİLİYORMUŞ!

İnan, şunları kaydetti: “FETÖ’den, medyadan edindiğim kadar bilgiler dışında bilgim yoktur. 1985-2000 yıllarında TSK’da astsubay olarak çalıştım ve sonrasında istifa ettim. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. ‘news2023.com’, ‘denizgezmis.name.tr’, ‘aciladak.com’, ‘foundinan.com’ ve ‘sehitlerolmez.com’ isimli sitelerin sahibiyim.”

KURBAN PARASI TOPLAMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan “FETÖ için kurban parası topladığı” yönündeki ihbarın sorulması üzerine de İnan, “aciladak.com isimli e-ticaret sistemim vardır. Bununla adak ve kurban kesimi yapmayı hedefledik” yanıtını verdi. Söz konusu sistem üzerinden şu ana kadar 450 koyun, 141 dana ve 50’den fazla keçiyi adak veya kurban olarak kestirdiğini ileri süren İnan, bu işi ucuz yaptığı için Ukrayna’daki bir çete tarafından da tehdit edildiğini savundu.

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