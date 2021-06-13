Deniz Kuvvetleri müsilaj için teknik heyet oluşturdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Donanmaya ait gemiler destek veriyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin de katkı sağladığı çalışmalar kapsamında ilk gün 15 bölgede denizden 235,2 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi. 11 Haziran'da toplanan 464,1 metreküp ile toplamda 1197,2 metreküp müsilajın temizlendiği belirtildi.

Gemilere olası etkileri belirlenecek

Bu çalışmalara katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi bünyesinde de yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca müsilajın olası etkilerinin belirlenmesine yönelik tersanelerde çalışma başlatıldı.

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Müsilajın gemileri etkileyip etkilemediğine yönelik başlatılan çalışma için teknik heyetler oluşturuldu. Heyetler, Gölcük'teki Tersane Komutanlığında incelemelerini sürdürüyor.

Heyetlerin oluşturacağı raporun Milli Savunma Bakanlığına sunulması, rapora göre bir hareket tarzının geliştirilmesi bekleniyor.