Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan mülteci videolarıyla ilgili İran'ı işaret etti: Sakin olun tuzak var

Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan, son zamanlarda sosyal medyada çok sayıda mülteci videolarının dolaşıma girmesine yönelik Twitter hesabından uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu.

'İSTİHBARAT SERVİSLERİ ÜRETİYOR'

İran'ı işaret eden Arıboğan, Eminönü'nde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlarla ilgili bir videoyu alıntılayarak, söz konusu görüntülerin tahrik etme amacıyla istihbarat servisleri tarafından üretildiğini söyledi.

Bu tür videolar tahrik etmek için istihbarat servisleri tarafından üretiliyor.Kanmayın! Evsahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya gerizekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir https://t.co/LBtbh9sR5Q — Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) May 4, 2022

'YA GERİ ZEKALI YADA İLERİ ZEKALI OLMALI'

Arıboğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

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"Kanmayın! Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya geri zekalı ya da hayli ileri zekalı (bilinçli) olması gerekir.

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'SAKİN OLUN TUZAK VAR'

Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda aklıselim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi. Siz yine bildiğinizi okuyun, ben de bildiğimi söyleyim. Sakin olun derim; tuzak var!

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'İRAN ÜZERİNDEN GELİP TAHRİKÇİ TAVIRLA DEVREYE GİRDİLER'

Suriyeli aileler yıllardır Türkiye’de ve yarattığı birtakım sorunlara rağmen yerel halk tarafından tolere edildiler. Afganistan, Pakistan üzerinden gelenler (erkek gruplar) ise tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. 'İran' üzerinden geldiler. Kimin istihbaratı diye soranlara!"

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DENİZ ÜLKE DOĞAN KİMDİR?

Deniz Ülke Arıboğan 1965 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Bakırköy'deki Özel Çavuşoğlu Koleji'nde henüz 5 yaşındayken başladığı eğitim hayatına Ankara'da devam eden Deniz Ülke Arıboğan, TED Ankara Koleji yıllarında derslerden çok sporla ilgilenen bir öğrenci olmuş.

TED Ankara Koleji'nin ardından 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Arıboğan, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansüstü eğitimine başlamış ve 1987 yılında Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak akademik hayata girmiştir.

1993 yılında doktor, 1998 yılında doçent unvanlarını alan Arıboğan İskoçya St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulunu bitirerek terör ve güvenlik konularında uzmanlaşmıştır. 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde göreve başlayan Arıboğan, 2003 yılında aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında profesör ünvanı almıştır.

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2002-2004 yılları arasında International Studies Association / CISS Başkan Yardımcılığı, 2002-2006 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü , 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2010 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve sekiz kitabı bulunmakla birlikte aynı zamanda Albert Einstein tarafından kurulan Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi'ne seçilen iki Türk akademisyenden birisidir.

Nobel Barış Ödülü adayı ve politik psikoloji biliminin kurucularından psikanalist Vamık Volkan ve IRA'ya silah bıraktırmasıyla tanınan Kuzey İrlanda Parlamentosu'nun ilk sözcüsü ve Liberal Enternasyonal eski başkanı ve halen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi psikoterapist Lord Alderdice ile birlikte International Dialogue Initiative çalışma grubu ile çalışmakta ve söz konusu çalışma grubunda konunun uzmanları ile dünyadaki sorunlu alanlarda terörizm ve iç çatışmaların yarattığı olumsuz psikolojik etkilerin bertaraf edilmesi amaçlı çalışmalar yürütmektedir.

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Temmuz 2010 tarihi itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetine seçildi ve halen bu görevde akademik, uluslararası çalışmalarını yürütmektedir. Eski istihbaratçı Prof. Dr. Mahir Kaynak'ın kızıdır. Eski milli basketbolcu, Eski TFF Başkan Vekili, Lütfi Arıboğan ile evli ve iki çocuk annesidir.

MAHİR KAYNAK KİMDİR?

Deniz Ülke Arıboğan'ın babası Mahir Kaynak, 1934 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. 1953'te de Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1967'de de askerlikten emekli oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1971 senesinde de doçentliğe yükseldi. Bu dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'na katıldı. 9 Mart cuntacılarını deşifre ettikten sonra MİT tarafından gizli kimliği açığa çıkartılmıştır. Erdoğan operasyonu, Başımıza Çuval Geçirenler, Yeni Ortadoğu Haritası, Dünyayı Kimler Yönetiyor, Sil Baştan ve Sonuçlardan Sebepler kitaplarının yazarı olan Mahir Kaynak, 14 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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