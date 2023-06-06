Denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı

Tv100 sunucusu Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete eleştirilerde bulundu. Üner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası açıklamasını kastederek, "Adam kazandığının ertesi günü “çalışın, çalışın, daha çok çalışın” diyor Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil" ifadelerini kullandı.