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Denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Onur Uygun, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış gerçekleştirdi. Ungun, yapmış olduğu dalışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açarak 28 Mayıs'ta kazanılan seçim zaferini kutladı.

12:07 . 6/06/2023 Salı
AA
Dalışın ardından Uygun, yaklaşık 11 yıldır dalışla uğraştığını, batık ve kanyon dalışları yaptığını söyledi.

Dalışın ardından Uygun, yaklaşık 11 yıldır dalışla uğraştığını, batık ve kanyon dalışları yaptığını söyledi.

İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Uygun, Kaş açıklarındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgede yaptığı dalışla deniz altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı.

Uygun'un, denizin altında 3 metrekarelik "Yine reis, yeniden reis" yazılı posteri açtığı anlar görüntülendi.

Dalışın ardından Uygun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 yıldır dalışla uğraştığını, batık ve kanyon dalışları yaptığını söyledi.

Uygun, "Cumhurbaşkanımızın milletine olan sevgisi, bizim ona olan sevgimiz tüm zorlukları aşmamız için yeterlidir." dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#dalış
#Kaş
#kutlama
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