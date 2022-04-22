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DENİZLİ

Ölü taklidi yaparak kurtuldu: Beş köpeğin saldırdığı çocuk ölümden döndü

Denizli’de başıboş dolaşan beş köpek, arazide oynayan iki çocuktan birini hedef alarak saldırdı. Derin kesikler oluşan baldırına 15 dikiş atılan çocuk, ölü taklidi yaparak parçalanmaktan kurtuldu.

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Haber Merkezi İHA
Denizli haberleri: Ölü taklidi yaparak kurtuldu: Beş köpeğin saldırdığı çocuk ölümden döndü
Başıboş köpeklerin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın’ı hedef alarak baldırından ısırdı.

  • Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi.

Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk o anları ise korkuyla anlattı.

“Çocuğum beklememiş olsa daha felaket şeyler olacaktı”

Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, “Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak ‘Anne köpek ısırdı’ beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısıra bilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi.

Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; ‘Anne çok kötüyüm’ diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; ‘Anne korkuyorum’, ‘Köpek ısırırsa tekrar’ şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu” diye ifade etti.

“Isırdığı yer derin”

Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın “Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, ‘Buna dikiş atılmaz şu anda’ dedi. Pansuman yaptı” dedi.

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