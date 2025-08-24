Yeni Şafak
Denizli Pamukkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

12:3324/08/2025, Pazar
AA
Denizli'de orman yangını
Pamukkale'de orman dışında başlayarak ormana sıçrayan yangın 2. gününde kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının ekipler tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.


Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde bulunan Honaz Dağı’nda dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler tarafından gece boyunca karadan müdahale edildi.


Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı.


Soğutma çalışmaları sürüyor


Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin yapılan paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamanın ardından saat 11.37'de ise yangının tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.


Nerede etkili oldu?


Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam saatinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.


Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi.



Yangının seyri


Cankurtaran mevkiindeki orman dışı alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.


Yerleşim yerlerine uzak bölgedeki yangında, alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.


Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA'larla, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle çalışmalara destek verdi.


Motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yaptı.


Havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi. Karadan ise gece boyunca ekiplerin çalışması devam etti.


Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başlandı. Güncel olarak alevlere 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel ile müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.




