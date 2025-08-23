Yeni Şafak
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını

16:3423/08/2025, Cumartesi
AA
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını
Gündem / Denizli
23 Ağustos, Cumartesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde çalışıyor.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


