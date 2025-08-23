İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını
23 Ağustos, Cumartesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde çalışıyor.
Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
#orman yangını
#yangın
#Denizli
#Pamukkale