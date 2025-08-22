Yeni Şafak
Havadan da destek verildi: Bursa'da orman yangını kontrol altında

18:0722/08/2025, Cuma
DHA
Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları başladı.
Bursa'da makilik alanda, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik yangını, ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



#Bursa
#Orhangazi
#Orman Yangını
