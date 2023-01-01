Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Buna göre, Denizli'nin Honaz, Buldan, Güney, Merkezefendi, Çal, Baklan, Babadağ, Pamukkale, Bozkurt, Kale , Çardak, Sarayköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 226 bin 84 lira ile 5 milyon 143 bin 132 lira arasında değişen 23 sahanın ihalesi yapılacak.