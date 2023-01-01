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Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Denizli'de 21 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.

9:41 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Honaz, Buldan, Güney, Merkezefendi, Çal, Baklan, Babadağ, Pamukkale, Bozkurt, Kale , Çardak, Sarayköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 226 bin 84 lira ile 5 milyon 143 bin 132 lira arasında değişen 23 sahanın ihalesi yapılacak.

İhaleler, 7 Şubat Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.



#Resmi Gazete
#Denizli
#Jeotermal
2 saat önce
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Denizli'de 23 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
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