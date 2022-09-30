Jeotermal enerjiden element kazanılacak

Jeotermalden tarım ve turizm alanında faydalanan Türkiye, sıcak sularda değerli element peşinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, jeotermal kaynaklardaki lityum ve diğer elementlerin potansiyellerinin belirlenmesi için kolları sıvadı. Numune alınacak sahalar tespit edilirken personel eğitimine de başlandı. Bakanlık tarafından yürütülen ‘Jeotermal Kaynaklardaki Lityum ve Diğer Elementlerin Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi’ ile içerisinde çok yüksek miktarda çözünmüş mineral ve farklı elementler içeren jeotermal kaynakların standartları belirleniyor.

TOPLAM REZERVDE

25. SIRADAYIZ

Kaynaklara ilişkin kılavuzlar hazırlanarak, numune alınacak sahalar tespit ediliyor. Sahalardan alınacak örneklerin lojistik planlamasının yapılması ve numune alacak personelin eğitilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda elde edilmesi beklenen lityum ve diğer değerli elementler ham madde olarak kullanılabilecek. Yüzde yüz yenilenebilir enerji sistemlerinin temel bileşenlerinden olan lityum, jeotermal enerji santrallerinde üretilerek ekonomiye kazandırılacak. Halihazırda dünya lityum rezervinde 25'inci sırada yer alan Türkiye, jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesislerinden günlük 46 kilogram lityum kazanabilir. Bu hesaplamayla 35 bin tonluk dünya lityum üretiminin yarısından fazlası, Türkiye'deki jeotermal akışkandan elde edilebilir.

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