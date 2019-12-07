Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de Afganistan uyruklu T.N, Topraklık Mahallesi'ndeki polis ekibine iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, T.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.

AA Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahısların öldüğünü tespit etti.

T.N. gözaltına alındı, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.

Katil zanlısının, cinayetin andından evden çıkıp polis merkezine doğru yürümesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.