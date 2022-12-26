Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.
FOTOĞRAF 7
Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı kaybolan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akkösenin Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan zanlıların avukatları karara itiraz etti.
İtirazı inceleyen Acıpayam Sulh Ceza Hakimliği, iki zanlının tahliyesine karar verdi.
Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı belirtildi.
OlayAcıpayamda 9 Haziranda kayıp ihbarı yapılan iki kişinin cesetleri, Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda bulunmuş, gözaltına alınan 9 kişiden 7si tutuklanmış, ikisi hakkında adli kontrol kararı alınmıştı.
Gençleri yakıp kuyuya attılar: Vahşi cinayette yeni gelişme
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 5 gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan iki gencin olayı ile ilgili tutuklu bulunan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.
FOTOĞRAF 8
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokakta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesinde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortopu 3 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortopun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortopu gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortopun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞHülya Tortopu bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortopun son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortopun eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.
Hülya Tortopun cenazesi, bugün memleketi Kırıkkalenin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.
3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDIMurat Tortopun ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede eşi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Hülya hemşireyi öldüren eşi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.