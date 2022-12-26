Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDIMurat Tortopun ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede eşi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.