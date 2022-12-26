Gündem Denizlide FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
DENİZLİ

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Denizlide FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Arşiv

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.

Gençleri yakıp kuyuya attılar: Vahşi cinayette yeni gelişme
FOTOĞRAF 7
Title
Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı kaybolan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akkösenin Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan zanlıların avukatları karara itiraz etti.
Title
İtirazı inceleyen Acıpayam Sulh Ceza Hakimliği, iki zanlının tahliyesine karar verdi.
Title
Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı belirtildi.
Title
OlayAcıpayamda 9 Haziranda kayıp ihbarı yapılan iki kişinin cesetleri, Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda bulunmuş, gözaltına alınan 9 kişiden 7si tutuklanmış, ikisi hakkında adli kontrol kararı alınmıştı.
Title
Title
Title
Gençleri yakıp kuyuya attılar: Vahşi cinayette yeni gelişme
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 5 gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan iki gencin olayı ile ilgili tutuklu bulunan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

Hülya hemşireyi öldüren eşi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokakta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesinde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortopu 3 bıçak darbesiyle öldürdü.
Title
Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortopun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortopu gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.
Title
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortopun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞHülya Tortopu bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortopun son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortopun eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.
Title
Hülya Tortopun cenazesi, bugün memleketi Kırıkkalenin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.
Title
3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDIMurat Tortopun ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede eşi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Title
Title
Hülya hemşireyi öldüren eşi susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmirde koca vahşeti

İzmir'de koca vahşeti

​Beş yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesti.
Göl denizle birleşti

Göl denizle birleşti

Kırklareli'nde muhteşem görüntüler.
Fransa Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: PKK propagandasına alet olunmasından duyulan rahatsızlık iletildi

20 ton altın takı üretildi.

Son durum ne, yaş sınırı olacak mı?

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlıyor: Ekonomiye 750 milyonluk katkı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.