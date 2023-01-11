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DENİZLİ

Denizli’de orman yangını: Dokuz saat sonra kontrol altına alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağının sarp bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangınla mücadelede orman işçilerine, çevre illerden sevk edilen ekipler de destek verdi.

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Haber Merkezi İHA
Denizli’de orman yangını: Dokuz saat sonra kontrol altına alındı
Orman yangını, geçen 9 saatin ardından kontrol altına alındı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, geçen 9 saatin ardından kontrol altına alındı.
Araçla ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşulları ve şiddetli fırtınaya karşı mücadele eden orman işçilerine, çevre illerden sevk edilen ekipler de destek verdi.
Fırtına nedeniyle zaman zaman parlamalarım yaşandığı yangın bölgesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme işçileri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
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Ersan Sansu (22) yönetimindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1877 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
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Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki aracın da ön kısmı büyük hasar gördü.
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Can pazarının yaşandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçedeki hastanelere götürüldü.
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Kazayı haber alan yaralı yakınları da hastanelere giderek, yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı.
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Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ersan Sansu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Sansu’nun yapılan ilk incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika servis midibüsü ile sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirtilen kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş, gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.
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Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı.
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Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.
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Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
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Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taşı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin olay yerindeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.
Başakşehir'de arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Başakşehir'de arsa meselesi nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyinin evini basan Şahin Taş, eve ateş açtığı sırada kapı arkasında duran hamile yengesini vurdu. O sırada kapı önünde bekleyen arkadaşı ile tartışan Taş, arkadaşına da silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sunay Taş ve Turgay Akyıldız hayatını kaybetti.


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