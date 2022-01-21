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DENİZLİ

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü 21 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen limon yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 21 yolcu yaralandı, otobüs şoförü hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Denizlide yolcu otobüsü TIRa çarptı: 1 ölü 21 yaralı
Kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi.

DHA

Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen ait Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü TIR'a arkadan çarptı.

DHA

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu. TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı.

DHA

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı.

DHA

Kazada 21 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA

Öte yandan, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

DHA

İtfaiye ekipleri Balkın'ın cansız bedenini hasar gören otobüsten çıkartmak için çalışma başlattı.

DHA


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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GÜNDEM
Samsun’da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
FOTOĞRAF 27
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Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
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Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.<br><br>
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
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KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI<br><br>Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi
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Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Midibüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.
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