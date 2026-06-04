Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Depo yangını ekipleri alarma geçirdi

Depo yangını ekipleri alarma geçirdi

15:594/06/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yangın, maddi hasara neden oldu.
Yangın, maddi hasara neden oldu.

Şanlıurfa’da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Seyfettin Sucu Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, giriş katında bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.




#Şanlıurfa
#depo
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV’siz alınabilecek arabaların listesi 2026! %40 engelli ÖTV indirimi şartlarını sağlayan otomobiller