tvnet
Eskişehir'de iki katlı binanın giriş katında yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

20:263/05/2026, Pazar
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hastaneye kaldırılan Ceylan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi Şehit Aydın Koçak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ceylan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


