Eskişehir'de iki katlı binanın giriş katında yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi Şehit Aydın Koçak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceylan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.