Deprem bölgesinde bulunan 10 ilin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın 5 derece olması öngörülüyor.

11 Şubat Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 6 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek 7 derece olması bekleniyor. 13 Şubar Pazar günü ise, az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfır derece, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gaziantep

10.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8

Hatay

10.02.2023 Cuma : Parçalı çok bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/12

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/11

Osmaniye

10.02.2023 Cuma : Parçalı az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/12

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/13

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/13

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar batı kuzeybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/13

Malatya

10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-3

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-2

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-1

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-1

Diyarbakır

10.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7

Kilis

10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/8

12.02.2023 Pazar : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey batı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/9

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/9

Şanlıurfa

10.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/9

Adana

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/13

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/13

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/14

13.02.2023 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/14

ADIYAMAN

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8

12.02.2023 Pazar: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/8

13.02.2023 Pazartesi: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8

YAĞIŞLAR GİDİYOR AYAZ GELİYOR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul için bugün ve cuma da hafif kar var. Gece sıcaklık 0 derece. Hafta sonu güneşli olacak. Bugün itibarıyla yağışlar gidiyor yerine ayaz geliyor”











