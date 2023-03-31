Deprem bölgesinde kurulan çadırlarda yangın uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kurulan çadırlarda yangın uyarısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentlerde kalanların çıkabilecek yangın ihtimaline karşı dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Kaya, deprem bölgelerinde kurulan çadır kentlerin birçok riski beraberinde getirdiğini söyledi.
Yaşanan felaket kadar sonrasının da önemli olduğunu vurgulayan Kaya, afet yönetiminin bütün unsurlarıyla ele alınması ve bütün olumsuzlukların göz önünde bulundurularak çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.
Deprem sonrasında bölgede kurulan çadır kentlerin yer seçiminin ve çadırlar arasındaki mesafenin göz ardı edilmemesi gereğinin altını çizen Kaya şunları kaydetti:
Kaya, deprem bölgelerinin bir an önce çadır kentlerden kurtarılarak konteyner kentlere veya geçici konutlara geçilmesi, yaşam alanlarının burada oluşturulması gerektiğini de ifade etti.