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Deprem bölgesinde yağma tedbiri: İHA'lar yağmacıların tepesinde

10 ili vuran deprem felaketinin ardından yağma olaylarının önüne geçebilmek adına İHA'lar havalandırıldı. Suçların önüne geçmek amacıyla nöbete çıkan İHA'lar havadan denetim gerçekleştiriyor.

09:46 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
Gaziantep

Gaziantep

10 ili sarsan
Kahramanmaraş
depremi sonrası boş kalan dükkanlardan temel ihtiyaç dışında eşya taşıyan yağmacılar için ekipler harekete geçti.
Tespit edilen şahıslara gereken ceza verilirken,
Gaziantep
Emniyet Müdürlüğü, sıkı bir önlem daha aldı.

Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

İHA'lar nöbette

Ekipler aynı zamanda İHA’larla havadan da denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu açıklamaya yer verdi:

Nurdağı İlçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor.


#Gaziantep emniyet Müdürlüğü
#Kahramanmaraş
#Gaziantep
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