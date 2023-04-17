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Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine internet desteği

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) GSM operatörleriyle görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz internet imkanı sağlandı.

18:20 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Arşiv.

Arşiv.

Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği sağlanıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüşmeleri sonucu, deprem bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.

GSM operatörleri, eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti, öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı.


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Eğitimde son 20 yılda katı ideolojik, tek tipçi ve antidemokratik uygulamalara karşı önemli mesafe kat edildi. Müfredattaki ayrıştırıcı unsurlar temizlendi, katsayı uygulaması kaldırıldı. Okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %11’den %99’a, ilköğretimde %99’un üzerine, ortaöğretimde %44’ten yüzde 95’e yükseldi. 343 bin olan derslik sayısı 700 bine, 56 bin olan okul sayısı 73 bine çıkarıldı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 36’dan 15’e indi. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı. Son 20 yılda 81 il'e üniversite açıldı ve öğrencilere kendi memleketlerinde okuma imkânı sağlandı. 2 milyon olan üniversiteli öğrenci sayısı 8,5 milyona çıktı. Üniversite harçları kaldırıldı.


#YÖK
#Deprem bölgesi
#Eğitim
#Öğrenciler
#Öğretim Görevlileri
#Üniversite
#İnternet
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