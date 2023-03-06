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Deprem bölgesinden 217 bin 246 öğrencinin nakli gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakillerinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

12:33 . 6/03/2023 Pazartesi
DHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizden 217 bin 246 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Yaşadığımız bu zorlu süreçte öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


En çok nakil Ankara'ya

Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; Ankara'ya 29 bin 738, Antalya'ya 20 bin 149, Mersin'e 20 bin 67, İstanbul'a 16 bin 186, Konya'ya 11 bin 985, İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312 ve Bursa'ya 6 bin 537 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.

En çok nakil Hatay'dan

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Hatay'dan 71 bin 959, Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80 ve Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencinin nakillerinin başka illere alındığı belirtildi.


#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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#nakil
1 saat önce
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Deprem bölgesinden 217 bin 246 öğrencinin nakli gerçekleştirildi
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