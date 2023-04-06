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Deprem bölgesinden dönen otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bağcılar Belediyesinden deprem bölgesine yardım için giden görevlileri taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:29 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bağcılar'dan deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi.

Bağcılar'dan deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi.

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.


#deprem bölgesi
#Bağcılar
#otobüs
#kaza
1 saat önce
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