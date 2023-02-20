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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen bin 264 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 719'u taburcu edildi.

09:42 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.


Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 983 yaralıdan 8 bin 719'u taburcu edilirken bin 264'ünün tedavisi sürüyor.



#tedavi
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Pazarcık
1 saat önce
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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen bin 264 yaralının tedavisi sürüyor
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