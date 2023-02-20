Fotoğraf ve bir yorgan kaldı: Depremzedeler anılara sarılıyor

Kahramanmaraş'ta “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin vurduğu bölgede, enkazlardan saçılan fotoğraf albümleri ve kişisel eşyalar duygulandırıyor. Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Ebrar Sitesi'nin enkazıydı. Onikişubat ilçesindeki 10 bloklu sitede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor. Enkazdan çıkan çanta, kitap ve fotoğraf albümleri dikkat çekiyor. Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğraf kareleri görenleri duygulandırıyor.

Adana'da da yıkılan binaların enkazında depremzedeler moloz yığınları arasında gözyaşları içinde anılarını arıyor. Kimi bir yakınının eşyasını bulurken, kimi de bir fotoğraf karesi ile yetindi. Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın enkazından 30'uncu saatte kurtarılan ancak ailesini kaybeden Ali Sarı, “Annemi, babamı, kız kardeşimi, ağabeyimi, her şeyimi kaybettim. Eşyalar arasından sadece ağabeyimin fotoğrafını ve bir yorganı bulabildim. Sözün bittiği yerdeyim” dedi. Benzer bir görüntü de Malatya'dan geldi. Aydın ailesinin yaşadığı bina depremde yerle bir oldu. Evsiz kalan aile, yakınlarının yanına yerleşti. Ailenin 4 yaşındaki çocuğu oyuncaklarını isteyince abisi Özgür Aydın dün enkazda oyuncak aradı. Özgür Aydın “Yaşı küçük, oyuncaklarını istiyor. Bir nebze de olsa onun yüzünü güldürebilirsem ne mutlu” dedi.