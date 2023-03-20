Deprem için Bağışçılar Konferansı

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Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem felaketi sonrası Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç aracılığıyla, bugün Brüksel’de, 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konferansa çevrimiçi seslenecek. Konferansla birlikte Türkiye’ye pek çok desteğin sağlanması bekleniyor. Konferans kapsamında, Türkiye öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), AB ve Dünya Bankası'nın desteğiyle hazırlanan 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi' (TERRA) raporu hakkında katılımcı ülke ve uluslararası kuruluşlara bilgilendirmede bulunulacak. Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.