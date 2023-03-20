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Deprem için Bağışçılar Konferansı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile İsveç'in yürüttüğü AB dönem başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenen kişiler için bugün Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansa çevrimiçi seslenecek.Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

04:00 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem felaketi sonrası Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç aracılığıyla, bugün Brüksel’de, 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konferansa çevrimiçi seslenecek. Konferansla birlikte Türkiye’ye pek çok desteğin sağlanması bekleniyor. Konferans kapsamında, Türkiye öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), AB ve Dünya Bankası'nın desteğiyle hazırlanan 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi' (TERRA) raporu hakkında katılımcı ülke ve uluslararası kuruluşlara bilgilendirmede bulunulacak. Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.



#Deprem Konferansı
#Kahramanmaraş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Avrupa Birliği
41 dakika önce
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