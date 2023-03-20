Deprem için Bağışçılar Konferansı

Depremde ikiye bölünüp bir evin üstüne devrilen dev kaya günlerdir bir köyün kâbusu oldu. Sırrını kimse çözemiyor, geçmişi ile ilgili ise çeşitli rivayetler dolaşıyor. Şimdi herkes bu kaya nasıl tehlikesiz hale getirilecek diye merakla bekliyor. Köylülerden parçalansın diyen de var, kimyasal ile eritelim diyen de…