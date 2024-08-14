Deprem konutları hızla yükseliyor: Araban'da 220 ev hak sahiplerine teslim edildi

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.
Depremlerden kısa süre sonra yapımına başlanan 1. etap deprem konutlarından 220'si vatandaşlara teslim edildi.
Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği öğrenildi.
deprem konutları hızla yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor.
İlçeye bağlı Kurtlar Mahallesindeki deprem konutları ise tamamlanmak üzere.