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Deprem konutları hızla yükseliyor: Araban'da 220 ev hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.

13:14 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği bildirildi.
Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği bildirildi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.


Depremlerden kısa süre sonra yapımına başlanan 1. etap deprem konutlarından 220'si vatandaşlara teslim edildi.


Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede teslim edileceği öğrenildi.

deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor.


İlçeye bağlı Kurtlar Mahallesindeki deprem konutları ise tamamlanmak üzere.




#Araban
#Deprem konutu
#Gaziantep
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