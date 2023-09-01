Deprem konutlarında ikinci etap zamanı

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Türkiye, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleriyle yaşadığı yüzyılın felaketinin ardından kenetlenirken, hükümet de vatandaşların kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak için konutların yapımına hız verdi. Depremin vurduğu 11 ilde şimdiye kadar inşasına başlanan 180 bin afet konutunun yapım süreci tamamlanmak üzere. Depremin 15’nci gününde temeli atılan ilk etap konutların Kasım-Aralık aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Bir yandan konutların hak sahiplerine teslimi için çalışmalar sürerken diğer taraftan da deprem konutlarının ikinci etabının inşasına başlandı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikinci etapta inşa edilecek 210 konutun ardından başlayacak üçüncü etapta 321, dördüncü etapta 518, beşinci etapta ise 853 konut inşa edilecek. Kilis Merkez’de ikinci etapta bin 98 konut, üçüncü etapta ise bin 98 deprem konutu yapılacak.
YENİ İHALELER YAPILDI
Depremin etkilediği diğer illerde de kalıcı konut inşası aralıksız devam ediyor. Adana’da 5 bin 239, Adıyaman’da bin 425, Diyarbakır’da 3 bin 14, Elazığ’da 3 bin 643, Gaziantep’te 3 bin 829, Kahramanmaraş’ta 18 bin 873, Malatya’da 9 bin 331, Hatay’da 19 bin 988, Kilis’te 120 , Osmaniye’de 639, Şanlıurfa’da ise 3 bin 491 ihalesi yapıldı. İhalesi yapılan konutların inşasına kısa süre içerisinde başlanacak.