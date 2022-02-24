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Çorum'da deprem meydana geldi

Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu? Çorumda deprem meydana geldi! Son Depremler
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Çorum Kargı'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 12.51'de merkez üssü Çorum Kargı olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 11.11 km olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmadı.
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