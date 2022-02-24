Çorum'da deprem meydana geldi

Merhum Kadir Mısıroğlu yıllar önce söylemişti: Önce Kırım arkasından Ukrayna'nın bir kısmı

Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonunu 8 yıl önce söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Mısırlıoğlu, ''Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum'' dedi.



